Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı

Mardin'in Derik İlçesi'nde makamında şehit edilen Kaymakam Muhammet Safitürk Sakarya'daki kabri başında anıldı.

Birçok kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Arifiye ilçesi Neviye mahallesi'nde bulunan kabristandaki programa şehidin ailesinin yanı sıra AK Parti Sakarya milletvekili Ali İhsan Yavuz da katıldı.

Program Yasin-i Şerif okunmasıyla başladı.

Şehit kaymakamın 5 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk'ün olanlardan habersizce programı takip etmesi yürekleri burktu.

Tören esnasında şehidin eşi ve bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk yaptığı açıklamada, şehidin emanetine sahip çıkacaklarını söyledi.

Tören verilen ikramlarla sona erdi.

Kaymakam Safitürk'ün adını taşıyan okul açıldı

Geçtiğimiz yıl şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adını taşıyan okul açıldı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile gerçekleştirdi.

Terör ile mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Bölge insanımızla el ele vererek tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başardık" dedi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen açılışa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milletvekilleri de katıldı.

Süleyman Soylu, kürsüden yaptığı konuşmada Şehit Kaymakam ile anısını paylaştı, gözyaşlarını tutamadı.

Soylu, "Ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde getirebilmek için buraya geldik" dedi.

Açılışa öğretmenler ile öğrenciler de katıldı.

Kaynak: TRT Haber