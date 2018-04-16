Savcı olduğunu söyleyerek 2 arkadaşını gözaltına aldırdı

Adana'da Nedim M., 14 Nisan'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak kendisini "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı" olarak tanıttı. E.Y. ve F.M. isimli kişiler hakkında yakalama emri olduğunu belirtip adreslerini verdi.

Polis bunun üzerine, belirtilen adrese giderek E.Y. ve F.M.'yi yakaladı. Daha sonra bu kişilerin yakalandığı bilgisi savcılığ iletilince savcının böyle bir talimat vermediği ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmayla Polis İmdat Hattı'nı arayan kişinin Nedim B. olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nedim B., motosiklet kazası sonrası tedavi için gittiği Adana Devlet Hastanesi'nde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı buradaki sorgusunda, iki arkadaşına şaka yapmak istediğini, bu nedenle kendisini "savcı" olarak tanıttığını savundu. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 6 ay aranması olduğu belirlenen Nedim B., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA