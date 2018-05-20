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Sarmaşıkların yeşile bürüdüğü yer: Köprüköy Camii

Adana’da duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Camii, bahçesindeki onlarca çiçek türüyle botanik bahçesini andırıyor.

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Sarmaşıkların yeşile bürüdüğü yer: Köprüköy Camii

Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadete açılan Köprüköy Camii’ne, yaklaşık 50 yıl önce Gülek Boğazı'ndan getirilen bir kök sarmaşık dikildi.

Aradan geçen yıllar içinde o sarmaşık yeni kökler saldı. Sarmaşık, caminin duvarları, kubbesi ve minaresini sardı. Cami yeşile bürününce, adı da Yeşil Cami olarak anılmaya başlandı. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle botanik bahçesine döndü.

"Herkes değişik bir çiçek türü getirdiği zaman buraya dikiyor"

Caminin 3 yıldır imamlığını yapan Fahri Onur, "Cemaatimiz cami konusunda çok duyarlı. Bu güzelliği korumak için herkes elinden geleni yapıyor. Buraya gezmeye gelen vatandaşlar da bu güzelliği görünce mutlu oluyor. Herkes değişik bir çiçek türü getirdiği zaman buraya dikiyor. Öyle olunca burası tam anlamıyla adı gibi yeşil cami haline geliyor" dedi.

Kadir Gecesi sabahı Sakal-ı Şerif ziyareti

Bu arada, camide bir kutuda muhafaza altına alınan Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, her yıl Kadir Gecesi sabahında, vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Köprüköy camii, Adana
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