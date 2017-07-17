Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa'da 38 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ile 413 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolundaki kontroller sırasında bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 38 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Tır sürücüsü Ahmet C. gözaltına alındı.
Kontrollerde Nesih K'nin kullandığı 34 GY 4358 plakalı araçta ise 413 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.