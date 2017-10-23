Şanlıurfa'da 7 katlı apartmanda yangın

Şanlıurfa'da Merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 3. katındaki Murat Özçelik'e ait dairenin mutfağında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve odalara yayılan dumanı fark eden anne Fatma Özçelik, 2 yaşındaki kızı Yağmur ile eşi Murat Özçelik'i uyandırarak daireden çıkmalarını sağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Özcelik'e ait daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın merdiveni ve ara koridorun bulunmadığı binada oluşan yoğun dumandan bir üst katta oturan Yasin Batan ve 3 çocuğu da etkilendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenen 7 kişiye müdahalede bulundu.

Kaynak: AA