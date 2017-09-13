  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

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Sakaryadaki orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Alıplar ile Çine mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangının soğutma çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Sakarya'nın yanı sıra Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin katıldığı helikopter destekli söndürme çalışmaları gün boyu devam etti.

Kısmen yanmayan ağaç ve bitki örtüsünün tekrar alev almasıyla takviye arazözlerle yapılan müdahalelerle olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Yangın kontrol altına alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu ve yangın bölgesinde bekletildiği bilgisini veren Arancı, yarın sabah son kontrollerin yapılacağını, ardından yangının tamamen söndürüldüğüne kanaat getirileceğini ifade etti.

Etiketler: sakarya, orman yangını
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