Sakarya'da FETÖ soruşturması: 30 tutuklama

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada meslekten ihraç edilen 20 sağlık çalışanı, 9 polis memuru ile bir öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli, Hatay ve Kırıkkale'deki operasyonlarda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 26 sağlık çalışanının savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında doktor, diş hekimi, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni ile hemşirelerin de bulunduğu 20 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

- 9'u emniyet mensubu 10 şüpheli tutuklandı

Yine aynı savcılık tarafından yürütülen diğer bir soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye getirilen 9'u emniyet mensubu 10 şüphelinin de savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 9 polis memuru ile bir öğretmen tutuklandı.