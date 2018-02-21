  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Rize'deki FETÖ davasında 3 eski emniyet personeline hapis

Rize'de, FETÖ'nün kentteki emniyet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan 3 eski emniyet personeli 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı

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Rizedeki FETÖ davasında 3 eski emniyet personeline hapis

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üyeliği"nden yargılanan, daha önce polislikten ihraç edilen tutuksuz sanıklar A.D, E.U, F.E, H.E, M.A.D. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini samimi olarak anlattıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan E.U, H.E, M.A.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı.

Suç vasfının oluşmadığı gerekçesi ile A.D. ve F.E ise beraat etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: rize, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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