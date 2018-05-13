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Rize'de jandarmadan annelere çiçekli kutlama

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anneler Günü" dolayısıyla sorumluluk alanlarındaki kontrol noktalarında kadınlara gül ve karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.

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Rizede jandarmadan annelere çiçekli kutlama

Gündoğdu Mahallesi Balıkçılar mevkisindeki kontrol noktasında rutin yol uygulaması yapan ekipler, kadınların olduğu araçları durdurdu.

Görevli kadın astsubay, "Anneler Günü"nü kutladığı kadın sürücülerle araçlardaki kadın yolculara gül ve karanfil verdi.

Sürücü Şeyma Küçükahmet, jandarmanın çevirmesine şaşırdığını belirterek, "İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım. Anneler Günü'müzü kutladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Diğer sürücü Tuba Küçükahmet de, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Küçükahmet, "Biz bugün çalışıyorduk. Anneler Günü dolasıyla çıkışta piknik yapalım dedik. Böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Çok duygulandık" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: rize, kutlama, kadınlara çiçek, jandarma trafik, anneler günü
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