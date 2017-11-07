Rize'de hasar 143,5 milyon lira

Rize'de, 27 Eylül-2 Ekim'de aralıklarla etkili olan yağışa ilişkin incelemelere göre hazırlanan kesin rapora göre kentte 143 milyon 500 bin lira değerinde hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde resmi olarak başvuran bin 84 kişinin dilekçelerinin yanı sıra köy muhtarlarının talepleri değerlendirildi. Kamu arazilerinin de incelenmesi sonucunda toplam 108 evin nakledilmesine, bu kişilerin banka hesaplarına 1,5 yıllık kira bedeli olarak yedişer bin lira aktarılmasına ve 400 evin sağlamlaştırılması için 153 istinat duvarı yapılmasına karar verildi.

Çalışmalarda AFAD ekiplerince ev ve duvarlara yönelik yürütülecek işler için yaklaşık 26 milyon 500 bin liraya, İl Özel İdaresi alt yapı çalışmaları için 45 milyon liraya, belediyelerin su ve kanalizasyon çalışmaları için 22 milyon liraya ihtiyaç olduğu rapor edildi.

İl genelinde yaklaşık 50 milyon lira hasar tespit eden Karayolları ve DSİ ekipleri yol yenileme, bakım ve dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan şiddetli yağışların ardından AFAD tarafından Rize'ye bir ayda 2 milyon lira gönderildi.

Kurk, halkın mağduriyet yaşamaması için her türlü gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA