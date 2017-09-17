Rayların yanındaki 'Yeşil vadi' ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Selim ilçesinde 1969 yılında Devlet Demiryollarınca ağaçlandırılan, bozkırlar arasındaki Benli Ahmet Tren İstasyonu ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

TCDD tarafından yaklaşık yarım asır önce Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan istasyonun çevresi, yıllar içinde korunarak bugünkü halini aldı.

Tren yolunun iki yanı yeşillendirilerek tabii bir koruma duvarının amaçlandığı istasyonda çamlar, ray kenarlarına sıralı şekilde konumlandırılmış durumda.

Onlarca yıl içinde büyüyüp olgunlaşan fidanlar, tren istasyonunu süslüyor. Manzarasıyla görenlerin ilgisini çeken ve Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülenen tren istasyonu, ziyaretçilerine doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.

Sıralı ağaçlar, fotoğraf tutkularının ilgisini çekerken, bozkırlar arasında kalan bölge adeta gizli bir cennet konumunda.

Artık trenlerin durmadığı Benli Ahmet Tren İstasyonu'nun eski çalışanlarından Hikmet Yılmaz, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına geçmişte katıldığını söyledi.

Yılmaz, 82 dönümlük araziye 4 bölgede başmüdürlük tarafından 14 bin çam fidanı dikildiğini belirterek, "Fidanlar dikildiği zaman istasyon şefi Ahmet Özerli'ydi. Daha sonra Necat Ateşçi istasyon şefi olarak atandı, 1975 yılında kadar da burada kaldı. 1975 yılında istasyon şefi olarak görev aldım ve 1982 yılına da kadar istasyonda şeflik yaptım." dedi.

"Bir çama bile zarar gelmedi"

TCDD çalışanlarının diktikleri fidanlara özenle baktığını ifade eden Yılmaz, "Benimle çalışan tüm arkadaşlarımız hepsi ağaç konusunda çok duyarlıydı, vatandaşlarımız da çok duyarlıydı. Kimse o çamlara dokunup zarar vermezdi. Görev yaptığım 7 yılda bir çama bile zarar gelmedi." şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir yer"

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ise buradaki ağaçlandırmanın 1969 yılında istasyonda çalışanlar tarafından yapıldığını ve aradan geçen yıllara rağmen ağaçların hala ayakta olduğunu dile getirerek, "Belediye olarak Benli Ahmet Tren İstasyonu'nu talep ettik. Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın desteğiyle Selim Tren İstasyonu'nu da 15 yıllığına kiraladık. Burada amaç hem ormana hem tarihi yapılara sahip çıkmaktır." dedi.

Altun, Benli Ahmet Tren İstasyonu'nun çevresini güzel bir mesire alanı olarak tanzim etmek istediklerini vurgulayarak, bölgede benzeri bir ağaçlık alan olmadığından dolayı buradan sadece Selimlilerin değil, tüm Karslıların faydalanabileceğini söyledi.