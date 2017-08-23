  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek

PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek

PTT merkez ve şubelerinde 28 ve 29 Ağustos'ta işlem yapılabilecek, 31 Ağustos’ta ise sadece PTT merkezleri açık olacak.

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PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek

PTT AŞ, hizmet verdiği sektörlerdeki faaliyetlerin Kurban Bayramı öncesinde aksamadan yürütülmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş yerlerindeki mesai saatlerini idari tatil günlerini dikkate alarak düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşan bayram nedeniyle tebrik, davetiye, posta kargosu, kargo ve telgraf trafiğinin önemli ölçüde artacağı göz önünde bulundurularak, gönderilerin süratli bir şekilde alıcılarına tesliminin sağlanması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

PTT AŞ, iş yerlerindeki mesai saatlerini idari tatil günlerini dikkate alarak düzenledi. Buna göre, vatandaşlar, 28 ve 29 Ağustos'ta tüm PTT merkez ve şubelerinde mevcut çalışma saatleri dahilinde iş ve işlemlerini yapabilecek. 31 Ağustos’ta ise sadece PTT merkezleri açık olacak. Bu merkezlerde, yeterli personel bulundurulmak suretiyle saat 13.00’e kadar hizmet verilecek. Böylece vatandaşlar, bayram öncesinde iş ve işlemlerini herhangi bir gecikme olmaksızın PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek. 28-29 Ağustos ve 4 Eylül tarihlerinde dağıtım hizmetleri sürecek.

Etiketler: PTT, idari tatil günleri
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