Polisi görünce bilgisayarı pencereden atmış

Gaziantep Cumhuryet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski Ankara Başsavcıvekili tutuklu sanık Hüseyin Görüşen hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın örgüt adına yasa dışı dinlemeler yaptırdığı iddiası yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün "yargı yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve eski Ankara Başsavcıvekili tutuklu sanık Görüşen hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 9. Ağır Mahkemesi'nce kabul edildi.

FETÖ'nün, özellikle emniyet ve yargı teşkilatı başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde örgütlendiği, iş dünyası, bürokrasi ve siyaset içerisindeki uzantıları sayesinde ekonomik ve siyasi destek kazanarak, yerel olmanın ötesinde küresel ölçekte faaliyet gösteren silahlı terör örgütü olduğu ifade edilen iddianamede, örgütün ayrıca eylemlerine engel olan şahıslar hakkında hukuka aykırı soruşturmalar açtığı ve devlet otoritesini sarsarak devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığı hatırlatıldı.

İddianamede, tutuklu sanık Görüşen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde, örgütün "emniyet yapılanması"ndaki üyeleriyle, görevden uzaklaştırmak istedikleri şahıslar hakkında sahte belge düzenleyerek, örgüt tarafından verilen emirlere itaat ettikleri, bu amaçla yürütülen soruşturmalarda usule aykırı işlemler yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.

Sanık Görüşen'in, usule aykırı teknik dinleme kararları da aldırdığı belirtilen iddianamede ifadelerine yer verilen "Sinop" kod adlı gizli tanığın, sanığın bir dönem örgütün sohbetlerine katıldığını iddia ettiği ayrıca KHK ile ihraç edilen eski hakim M.G'nin de örgüte üye hakim ve savcıların çocuklarını takip ettiği, bu kişiler arasında Hüseyin Görüşen'in de bulunduğunu söylediğine değinildi.

İddianamede sanığın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından lojmana gelen polisleri görünce evdeki dizüstü bilgisayarı pencereden attığı belirtilerek, Görüşen'in bu konuya ilişkin ifadesine yer verildi.

İfadesinde örgütle bir bağının olmadığını öne süren Görüşen'in, 17 Temmuz 2016'da görev yaptığı Gaziantep'teki hakimler savcılar lojmanına düzenlenen operasyonda ele geçirilen dizüstü bilgisayarla ilgili, oğlunun internetten müstehcen görüntüler izlediğini ve polislerin geldiğini görünce de yapılacak incelemede ortaya çıkacağı düşüncesiyle mahcup olmamak için bilgisayarı pencereden fırlattığını söylediği kaydedildi.