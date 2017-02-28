Polatlı Topçu Okulu davasında ilk duruşma

Polatlı'daki 58'inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin 330 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Dava, Sincan'da 15 Temmuz yargılamaları için hazırlanan yeni duruşma salonunda görülüyor.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar, "anayasal düzeni , 'Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'nitelikli kasten öldürmeyle" suçlanıyor.

Topçu ve Füze Okul eski komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 58'inci Topçu Tugayı eski komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de aralarında bulunduğu 330 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca sanıkların, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.

Davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak yer alıyor.

