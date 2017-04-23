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Buradasınız : » » PKK'lılara ait çok sayıda silah ele geçirildi

PKK'lılara ait çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

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PKKlılara ait çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince, Uzunkaya Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda taşların arasına gizlenmiş varilde 5 uzun namlulu silah, 4 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 4 el bombası, 3 kilogram amonyum nitrat patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor.

Etiketler: Mardin, Kızıltepe, PKK, terör operasyonu, teröristler
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