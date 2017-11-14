PKK'lı teröristlerin bombalı eylem planı çöktü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Eliköy mevkisinde operasyon yapan jandarma, dere yatağında toprağa gömülü halde olan ve bomba yapımında kullanılan 50 kilogramlık 33 çuval amonyum nitratı ele geçirip imha etti.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada bir süre önce, yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren teröristlerin kısa zamanda bombalı araç eylemi gerçekleştireceklerinin belirlendiği aktarıldı.

Çalışmalar sonucu teröristlerin bomba yüklediği aracı boş bir arazide patlatmak zorunda kaldığı anlatılan açıklamada, böylece bombalı araç eyleminin başarısızlığa uğratılarak oluşacak vahim sonuçların önlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu olay sonrası terör örgütüne yönelik planlı operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Operasyon neticesinde, bugün Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkisinde bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ve 2 boş jelikan bidon ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA