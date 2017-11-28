  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » PKK sığınaklarında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

PKK sığınaklarında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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PKK sığınaklarında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Bitlis'in Hizan'ın Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınakları imha etmek maksadıyla, "Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Doyumlu köyü kırsalında 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3'ü dolu 34 büyük tüp, 3 küçük boş tüp, 3 akımölçer, 5 metre kablo, sırt çantası, 3 elbise, 3 çift ayakkabı, 5 kilogram sıvı yağ, az miktarda bal, un ve peynir ele geçirildi.

Koçyiğit köyünde ise bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen adli aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, PKK, teröristler, terör örgütü
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