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Öztürk Yılmaz'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti birinci çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullandığı sandıkta en çok oyu AK Parti aldı.

24 Haziran 2018 Pazar 19:07





