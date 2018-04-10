Özel Harekat polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne helikopterle indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Teşkilatının çeşitli birimlerinden polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, kabulde emniyet personelini selamladı.

Daha sonra polis ekiplerince gösteri gerçekleştirildi. Külliye'nin ana giriş kapısı önündeki gösteride özel harekat polisleri ile yıldız, araçlar ile hilal oluşturuldu. Bir grup özel harekatçı ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önüne Türk bayraklarıyla helikopterden halatla iniş gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin akrobatik hareketlerle inişi, gösteriyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin merdivenlerinden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tarafından alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet personeliyle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kabule katılan polislerin kullandığı milli piyade tüfeği ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde devam eden kabulde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

Genç polisler, Erdoğan'a çiçek ve üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arması bulunan tablo takdim etti.

Erdoğan Twitter'dan da kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan da emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. "Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi" diye nitelendirdiği Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, paylaşımında "Görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA