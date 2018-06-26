Özel güvenlikler "özel gün"lerini kutluyor

Özel güvenlik sektörünü yasal çerçeveye kavuşturan 5188 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 26 Haziran 2004, "Özel Güvenlik Günü" kabul edildi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, iki yıldır 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çağırıcı, "Bugünün, canı pahasına görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yılda bir defa da olsa hatırlanmalarına ve toplumda hak ettikleri itibarı kazanmalarına vesile olmasını istiyoruz" dedi.

Bu kapsamda "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganını kullandıklarını söyleyen Çağırıcı, sendika olarak özel güvenlik görevlisi mesleğinin saygınlığa kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

"Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz"

Çağrıcı, 14 yılda özel güvenlik görevlilerinin talep ve çözüm bekleyen sorunlarının ortaya çıktığını dile getirdi.

"5188 sayılı yasa özel güvenlik görevlilerinin haklarını tam olarak karşılayamıyor. Arkadaşlarımız, görev esnasında yaralandığında ya da sakat kaldığında 'gazi', hayatını kaybettiğinde ise 'şehit' sayılmıyor.

Yapılan işin önemi ve hassasiyeti bir arada değerlendirildiğinde, güvenlik görevlisi olarak çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA