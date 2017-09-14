  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.465
    EURO 4.121
  • BIST 108088.97
    ALTIN 147.159
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin saman yüklü kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin saman yüklü kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Ömer Faruk Göksu (70) yönetimindeki 06 CDT 06 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü yolu Karadana kavşağında, Barış D. idaresindeki 06 LK 51 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Fatma Göksu (68), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Göksu, hayatını kaybetti. Fatma Göksu da sevk edildiği Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Barış D. gözaltına alındı. 

Etiketler: ankara, çubuk, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER