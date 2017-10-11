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Osmaniye merkezli 33 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele yönelik 33 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56'sı muvazzaf 75 askeri personelden 54'ü yakalandı.

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Osmaniye merkezli 33 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Osmaniye merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 75 zanlıdan 54'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 56'sı muvazzaf olmak üzere 75 askeri personel hakkında, 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında çeşitli rütbelerdeki muvazzaf askerlerin de yer aldığı 54 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıları yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Osmaniye, fetö/pdy soruşturması
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