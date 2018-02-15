Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada 63 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylarla ilgili davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 63 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık ile avukatları geldi. Bazı katılanlar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Orhan Uzun, tutuklu 63 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanıklar Zafer Özbay ve Suat Katar hakkında tüm suçlardan beraat talep edilen mütalaada, diğer 63 sanığa "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından da değişen oranlarda hapis cezaları verilmesi istendi.

Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA