  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla, inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor.

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Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Hatay'a geçti.

Hatay'daki birliklerde denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor. Akar, denetleme ve incelemeleri kapsamında bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. 

Etiketler: hatay, hulusi akar, kuvvet komutanları, denetleme, Diyarbakır
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