OHAL Komisyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu, komisyon başkanlığına getirildi.

Alınan bilgiye göre, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunda yeni görevlendirilmeler yapıldı.

Bu kapsamda, Komisyon Başkanvekili Tanrıkulu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı oldu. Başkanvekilliğine ise komisyon üyesi, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Esat Işık getirildi.

Başbakan Yıldırım OHAL Komisyonu'nu ziyaret edecek

Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yarın ziyarette bulunacak.

Başbakan Yıldırım, yetkililerden komisyonun çalışmaları hakkında bilgi alacak.

Kaynak: AA