  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Bursa'da namaz vakti bir camiye giren 2 çocuk camide bulunan yardım kutusunu yerinden sökerek götürmeye çalıştı. Hırsızlık girişimi camideki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Namaz vaktinde camiyi soymaya kalktılar

Bursa'da bir camide hırsızlık girişimi meydana geldi. Namaz saatinde içeri giren bir çocuk, kimse yokken yardım kasasını yerinden sökmeye çalıştı. Bir süre uğraşan fakat başaramayan çocuk, dışarıda bulunan arkadaşını çağırarak yardım istedi. İçeri giren iki çocuk, caminin yardım kasasını yerinden sökmek için camide bulunan ayakkabı çekeceğini kullandılar. O sırada camiye namaz için giren vatandaşları gören çocuklar paniğe kapıldı. Bir süre uğraşan çocuklar yardım kutusunu yerinden oynatamayınca camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: hırsızlık, cami, bursa
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