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Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu'na 6 Ekim'de İstanbul'da karaciğer nakli yapıldı. Nakil kaynaklı bir problem yaşamayan Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi.

Beyninde oluşan ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye halterde ilk olimpiyat madalyasını getiren isimdi.

3 olimpiyat, 8 dünya şampiyonluğuna imza atan halterci, 46 dünya rekoru kırdı. Halter sporunun efsanesi oldu.

Cep Herkül'ü olarak nitelenen Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında ünlü Time dergisine kapak olmuştu.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, naim süleymanoğlu
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