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Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti

Kayseri'de bir lise öğrencisinin arkadaşlarına şaka yapmak için naftalin poşetinin ağzını açması sonucu kokudan etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 14:37



