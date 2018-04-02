Müzik dehası otizmli Taylan Hartavi'nin hedefi piyanist olmak

Hemşire Fadime ile harita mühendisi Ramazan Hartavi çiftinin, 1999 yılında Taylan ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Annenin görev yaptığı hastanede Taylan'a 2,5 yaşındayken atipik otizm teşhisi konuldu.

Otizim teşhisine üzülen Antalyalı ailesinin 7 yaşında okulda yazdırdığı Taylan'ın öğretmeni, Taylan'ın, literatürde "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan müzik "dehası" özelliğine sahip olduğunu tespit etti.

Öğretmeninin aileyi yönlendirmesiyle piyano eğitimine başlayan Taylan, kısa sürede kendini geliştirerek duyduğu müzikleri notaya çevirmeye başladı. Oğluna destek olabilmek için müzik kursuna yazılan Ramazan Hartavi de çocuğunun engelleri müzikle aşmasını sağlamak için yoğun çaba içine girdi. Hartavi, kurslarda öğrendiği enstrüman ve notaları oğluyla birlikte müzik çalışması yapmaya bile başladı.

Yaylı çalgılardan viyolayı da kısa sürede öğrenerek, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi 3. sınıf öğrencisi Taylan, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

Piyano ve viyola dinletileriyle büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Taylan, müziğin kendisine iyi geldiğini ifade ediyor. Birçok şarkıyı ezbere çalabilen Taylan, piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmak ve üniversitede konservatuvar okumak istediğini söyledi.

Oğlunu sevinç gözyaşlarıyla anlatan Fadime Hartavi, müziğin hayatlarını değiştirdiği ifade etti. "Oğlumun bu kadar başarılı olabileceğini hayal bile edemezdim. Çünkü otizm tanısı konulmuştu. Yetenekli olduğunu bilmiyordum. Öğretmeninin dikkati bizim hayatımızı kurtardı, Taylan'ı farklı bir platforma taşıdı." diyen Hartavi, oğlunun enstrümanları kolay öğrendiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden Hartavi, "Müzik oğlumun hayatına güzel dokundu. Hiç hayal etmediğimiz bir yerdeyiz, otizmi yenmiş durumda. Uzmanlar, absolut kulakta Türkiye'de Fazıl Say, İdil Biret ve üçüncüsü Taylan diyorlar. Her duyduğu müziği notaya çeviriyor" dedi.

"Mozart, Beethoven da otistik"

Oğlu için hala müzik kurslarına gittiğini belirtenBaba Ramazan Hartavi. "Müzikle Taylan'ın gücü ortaya çıktı. Baba olarak kendimi Taylan'ın mutuluğuna adadım, onun için hala müzik kurslarına gidiyorum. Her insanda otizm vardır yeter ki dikkatli bakalım. Hepimizin takıntıları, saplantıları var. Taylan'ın biraz fazla olabilir ama yetenekleri bizden üstün. Taylan gibi insanların çoğalmasını istiyorum" diye konuştu.

Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Vakfı Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay ise otizmde kişilerin kısıtlı ilgi alanlarında başarı gösterebildiğini onun için her çocuğun ilgi alanının doğru tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Taylan gibi fırsat verilen her çocuğun başarabileceğini bildiren Ay, "Dünyaca ünlü Mozart, Beethoven, ünlü yazar Kafka bunların hepsi otistik. Bizim Taylan'ımız neden Mozart, Beethoven olmasın. En güzel yerlere gelebilir" dedi.

Kaynak: AA