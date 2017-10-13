Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyon

Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Üst Çavuş Serdal Uyanık 2017-115 Operasyonu" icra edildiği belirtildi.

Merkez Eralanı köyü bölgesinde 06 Ekim'de yapılan operasyonda, 4 farklı boyutta sığınak bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınakta, 4 adet 20 kilogram yağ tenekesi içerisinde el yapımı patlayıcı, bir adet 10 kilogram plastik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı, 250 gram TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 500 gram plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen macunsu madde, anti-tank mühimmat başlığı, 9 elektronik devre, fünye, 25 santimetre saniyeli fitil, el yapımı patlayıcı üzerine bağlı 20 metre kablo, 600 metre rulo halinde bobin teli, 45 metre beyaz kablo, 61 pil, 12 koli bandı, RPG-7 dürbünü, 131 kalaşnikof mermisi, 5 kilogram çivi, 50 kilogram un, 35 kilogram şeker, 15 kilogram çay, 15 kilogram pirinç, 10 kilogram makarna, 25 kilogram tütün, 15 kilogram tuz, 5 kilogram sıvı yağ, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram helva, 5 paket maya, 4 kilogram salça, 5 kilogram çamaşır deterjanı ve sabun, 5 yağmurluk, radyo, çakmak gazı tüpü, iki piknik tüpü, iki kürek, 50 metre naylon, muhtelif miktarda ilk yardım ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. AA