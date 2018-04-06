  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.041
    EURO 4.959
  • BIST 114767.41
    ALTIN 172.919
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muş'ta PKK/KCK'ya operasyonla darbe vuruldu

Muş'ta PKK/KCK'ya operasyonla darbe vuruldu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muşta PKK/KCKya operasyonla darbe vuruldu

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49" operasyonu düzenlendi.

Varto ilçesinin Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında 7 kalaşnikof tüfek, buna ait 12 bin 471 fişek, 1625 M-16 tüfek fişeği, 892 biksi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği, 9 el bombası, 30 metal kalaşnikof tüfek şarjörü, 12 el bombası fünyesi, 4 plastik M-16 tüfek dipçiği, 2 kalaşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, RPG-7 roketatar mühimmatı (antitank), RPG-7 roketatar sevk fişeği, keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 M-16 tüfek yayı, 4 M-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3 saat (bomba düzeneği için), 3 fotosel (bomba düzeneği için), elektrik devresi (patlayıcı madde düzeneği için hazırlanmış), 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, tabanca şarjör kılıfı, tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 12 kilogramlık tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, 2 yara bandı, enjektör, pamuk, tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Varto, terör operasyonu, Muş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER