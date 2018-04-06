Muş'ta PKK/KCK'ya operasyonla darbe vuruldu

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49" operasyonu düzenlendi.

Varto ilçesinin Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında 7 kalaşnikof tüfek, buna ait 12 bin 471 fişek, 1625 M-16 tüfek fişeği, 892 biksi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği, 9 el bombası, 30 metal kalaşnikof tüfek şarjörü, 12 el bombası fünyesi, 4 plastik M-16 tüfek dipçiği, 2 kalaşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, RPG-7 roketatar mühimmatı (antitank), RPG-7 roketatar sevk fişeği, keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 M-16 tüfek yayı, 4 M-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3 saat (bomba düzeneği için), 3 fotosel (bomba düzeneği için), elektrik devresi (patlayıcı madde düzeneği için hazırlanmış), 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, tabanca şarjör kılıfı, tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 12 kilogramlık tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, 2 yara bandı, enjektör, pamuk, tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA