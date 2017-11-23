Muş'ta kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Bir ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taşocağı mevkiinde kaçak avcı operasyonu başlattı.

Belgesiz ve kaçak avlandıkları belirlenen altı kişi suçüstü yakalandı, altı av tüfeği ele geçirildi.

Avlanılması yasak on yaban ördeğini silahla vurdukları belirlenen kaçak avcılara 10 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcıları yanlarında avcılık belgelerini bulundurmaları, ruhsatsız silah kullanmamaları ve yasaklı hayvanları avlamamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA



