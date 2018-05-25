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Muğla'da yabancı uyruklu 126 kişi yakalandı

Muğla Fethiye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 126 yabancı uyruklu yakalandı.

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Muğlada yabancı uyruklu 126 kişi yakalandı

Muğla Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgede arama başlattı.

Ormanlık alanda bulunan 123 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu, jandarma ekiplerince yakalanarak, otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirildi.

İstanbul'dan geldikleri ve deniz yoluyla Yunan adalarına kaçma hazırlığında oldukları değerlendirilen göçmenler, sağlık ekiplerince bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı.

Göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Muğla, yasa dışı geçiş, yabancı uyruklu
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