Muğla'da kar ve deniz keyfini bir arada yaşadılar

Muğla’da hava sıcaklığı sahil kesimlerinde 17-20, yüksek rakımlı tepelerde ise 5 derece civarında seyrediyor. Hafta içi 900 rakımlı Yılanlı Dağı'na yağan kar sonrası vatandaşlar hafta sonunda hem deniz keyfini yaşadı hem de kar. Başta Menteşe olmak üzere Marmaris, Ula, Yatağan ilçelerinden gelen vatandaşlar, Yılanlı Dağı'nda kar üzerinde piknik yaptı. Çocuklar kartopu oynarken, büyükler de mangal keyfi yaşadı.

Yılanlı Dağı'na gelen dizi ve sinema oyuncusu Muğlalı Gülnihal Demir, “Muğla’da dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün. Muğlamız bir cennet gibi. Bugün kardayız, Yılanlı'dayız. Kar yağdı. Sucuk ekmek yapıyoruz.

"Muğla, Muğla, Muğla... Başka bir şey demiyorum"

15-20 dakika sonra Akyaka’ya in, orası deniz kenarında yazlık gibi bir bahar havası. Ben 2007 yılından bu yana çekimlere gidip geliyorum İstanbul’a. 900’ün üzerinde uçuşum var. Ama İstanbul’a yerleşmeyi hiç düşünmedim. Hep gittim geldim, halen de gidip gelmeye devam ediyorum. Muğla, Muğla, Muğla. Başka bir şey demiyorum” dedi.

"5 dakikada karda, 15 dakikada sahildeyiz"

Muğlalı Yönetmen Mustafa Kara ise, “5 dakikada kardayız, 15 dakikada Akyaka’da sahildeyiz. Deniz, güneş, havanın güzelliğine bak. Muğlalı olarak mutluyuz ve mutluyuz Muğla’da yaşamaktan” dedi.

Yılanlı Dağı'nda ailesi ile gezintiye çıkan Ahmet Gazi Aydoğan, “Muğla’da aynı anda iki değil dört mevsim yaşıyoruz. Şu an burada kış yaşıyoruz, Menteşe’ye inince bahar, daha da aşağıya inince yaza yakın bir mevsim var. 35-40 kilometrede dört mevsimi yaşayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre, “Hem kar, hem deniz, mesafenin çok kısa olması bu arayıp ta bulamadığımız. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur” derken, yine üniversite öğrencisi olan Mustafa Güllü ise, “Buradan 15-20 dakika sonra denize giriyorsunuz, bahar güzel bir hava. İsteyen denizine de girer. Yarım saatlik yol içerisinde şu anda kıştayız. Buradan biraz inersiniz bahar olur, az daha inersiniz yaz olur, montları çıkarır atarsınız” dedi.

45 dakikada kumsala ulaştılar

Yılanlı Dağı'nda vatandaşlar kar sefası sürerken, dağdan araçla 45 dakikalık yolculuk sonrası ulaşılan Ula’nın Akyaka sahilinde ise vatandaşlar deniz kenarında güneşin tadını çıkardı. Sahil kenarındaki işletmelerin önündeki masalar dolarken, çocuklar da kumda oyunlar oynadı. Akyaka sahilinde güneşin tadını çıkardığını söyleyen Cemile Keskin, “Soğuk bir hava istediğimizde yarım saatlik uzaklıkta Yılanlı Dağımız var. Oraya gidip kar ile oynayıp, öğleden sonra da Akyaka’ya gelerek deniz karşısında güneş altında çayımızı, kahvemizi içebiliyoruz ” dedi.

Muğla’da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Bursalı Batuhan Özgüneş, “Ben zaten yazlık bir yer olduğu için Muğla’yı tercih ettim. Yaz aylarında buradaki gibi sıcak oluyor ama şu anda Muğla’da Şubat ayındayız. Şubat ayında Bursa’da bu sıcaklığı göremiyoruz” dedi.

Kaynak: AA