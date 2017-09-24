MKE yeni çalışması için kolları sıvadı

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, bir süredir yürüttüğü çeşitli yatırım ve modernizasyon çalışmalarına yenilerini ekliyor. Kurum, bu kez "yeni nesil gaz maskesi" üretimiyle hem yurt içi ihtiyaçları yeni teknolojiyle karşılamaya hem de yurt dışı pazara yeni ürünlerle girmeye hazırlanıyor.

Savunma alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en köklü kurumlarından MKE, son dönemde rekabet gücünü artıracak, yenilikçi teknolojilere adaptasyonu sağlayacak bir dizi çalışma yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah ve ağır silah sistemlerinin üretimi için stratejik öneme sahip ve tedariğinde sıkıntılar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek yıllık 120 bin ton imalat kapasitesine sahip yeni çelikhanesini devreye almaya hazırlanan kurum, faaliyet gösterdiği diğer alanlarda da modernizasyon çalışmaları yürütüyor.

NATO standartlarında

Bu çalışmalardan birisi MKE'nin MAKSAM Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek. Fabrika, 1920'de Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ve 1935'te Kızılay Cemiyetine bağlı Gaz Maske Fabrikası olarak kurulan iki fabrikanın 1950’li yıllarda MKE Kurumuna bağlanması ve 2006'da güçlerini birleştirmesiyle oluşturuldu. MAKSAM, halen savunma sanayisi ve sivil ihtiyaca yönelik, NATO standartlarına uygun gaz maskeleri ve filtreleri ile savunma sanayisine yönelik muhtelif silah/savunma sistemleri ve teçhizatları üretiyor.

MKE, 2,2 milyon liralık yatırımla fabrikada modernizasyon çalışması yürütecek. Bu kapsamda, fabrikanın laboratuvar ve atölye imkanları geliştirilerek yenilenmesi, mevcut kapasitenin arttırılması ve alanında kendine yeterli bir tesis oluşturulması amaçlanıyor.

Yatırım kapsamında alınan tezgah/tehçizatla savunma sanayisine ve standartlara uygun yeni nesil gaz maske ve süzgeci yapılacak, test imkanları arttırılarak daha efektif bir üretim sağlanacak.

Modernizasyon sonunda fabrika yılda 60 bin gaz maskesi ve 150 bin gaz süzgeci üretim kapasitesine kavuşacak.

Bu yatırımla, MKE'nin yurt içi ihtiyaçları yeni teknolojiyle karşılanacak, mevcut ürün çeşitliliği ve fonksiyonları arttırılacak. Bu da kurumun yurt dışı pazarlara yeni ürünlerle girme kabiliyetini yükseltecek. Bununla beraber üretim süreleri azalacağından işçilikten de kazanç sağlanacak.

Yatırımın tamamlanmasıyla fabrikanın ürünleri arasına telsiz ve elektronik ses yükseltici uyumlu, zırhlı personel araç içi iletişimine uygun yeni nesil kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskesi, yeni yesil panoramik gaz maskesi ve plastik süzgeç eklenecek.