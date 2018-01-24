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MİT tırları davasında ara karar

Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi.

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MİT tırları davasında ara karar

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin açılan ve daha sonra "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrılan dosya kapsamında sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ile cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanık Enis Berberoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada gelen evrakların okunmasının ardından sanık avukatlarının beyanları ve taleplerinin alındığı öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin olup olmadığına dair tevsi tahkikat ve usule ilişkin beyanlarını hazırlamak için gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mit tırları, erdem gül, enis berberoğlu, Can Dündar
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