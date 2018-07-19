"MİT kumpası" soruşturması: 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlenmişti.

Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına almıştı.

Kaynak: AA,TRT Haber