  • 19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.827
    EURO 5.606
  • BIST 93002.93
    ALTIN 188.812
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "MİT kumpası" soruşturması: 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

"MİT kumpası" soruşturması: 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

FETÖ'nün "MİT kumpası"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;MİT kumpası&quot; soruşturması: 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. 

Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlenmişti.

Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına almıştı.

Kaynak: AA,TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER