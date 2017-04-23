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Miraç Kandili idrak edildi

Vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla yurt genelinde camilere akın etti.

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Miraç Kandili idrak edildi

İstanbul'da, Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camilerinde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kandil dolayısıyla çok sayıda kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu.

Sultanahmet Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, Baş İmam Hatip Hasan Kara, Miraç gecesinin önemini anlattı. Kara'nın vaazının ardından, mevlit okunarak dualar edildi.

Süleymaniye, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinde de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Vatandaşların akın ettiği Fatih Camisi dolunca, cemaat avluda namaz kıldı. Eyüp Sultan Camisi ve türbesini de vatandaşlar gece boyunca ziyaret etti.

Ayrıca, İstanbul'daki birçok camide kandil dolayısıyla mevlit okundu, dualar edildi.

Selimiye Camisi doldu taştı

Miraç Kandili dolayısıyla Edirne'de Selimiye Camisine gelen çok sayıda kişi de vaaz dinledi.

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