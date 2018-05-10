Milli teknolojiler EFES-2018'de göz doldurdu

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7 Mayıs'ta başlayan tatbikata dost ve müttefik 23 ülkeden birlik ve unsur katıldı.

Türkiye ev sahipliğinde konuk birlik ve unsurların katılımıyla birleşik ve müşterek harekat kabiliyetlerinin test edilmesini hedefleyen tatbikat, nisan ayı sonunda birliklerin tatbikat bölgesine intikaliyle başladı.

Tatbikat öncesi eğitim çalışmaları kapsamında 4 Mayıs'ta 19 nakliye helikopterinin katılımıyla hava hücum harekatı gerçekleştirildi. Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldı.

Amfibi harekat ve bot eğitimleri kapsamında ise gece de dahil olmak üzere tank, helikopter, zıhlı muharebe aracı (ZMA), tanksavar, top, havan ve hava savunma atışları gerçekleştirildi.

Bu yıl tatbikatın en dikkati çeken organizasyonlarından biri de 7 Mayıs'ta açılan Savunma Sanayi Sergisi oldu.

İhtisas fuarı niteliğinde Türkiye'nin önde gelen 35 savunma sanayi şirketinin stantlarıyla katıldığı sergi, milli ve yerli olarak geliştirilen savunma teknoloji ve ürünlerinin gösterisine sahne oldu.

Bir bölümü tatbikatta da denenen teknolojilerden TSK envanterinde yer alan ilk ve tek milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi olan Bayraktar TB2, ilk kez EFES-2018 tatbikatında canlı atış faaliyeti gerçekleştirdi.

BMC'nin insansız, uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nı ilk kez tanıttığı sergide, zırhlı taşıyıcılardan telsiz ve harita sistemlerine, simülasyon teknolojilerinden patlamaya dayanıklı yapılara kadar çok sayıda teknoloji, yerli ve yabancı ilgililere tanıtıldı.

Bayraktar, Büyükada, Korkut ve Cirit...

Dün yapılan gece faaliyetlerinin ardından bugün fiili atışlı bölümü tamamlanan tatbikat, TSK envanterinde bulunan ve bir bölümü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullanılan milli ve yerli harp silah ve sistemlerinin gövde gösterisine sahne oldu.

Tatbikatta ilk kez sahne alan milli tank çıkarma gemisi Bayraktar, MİLGEM projesi kapsamında üretilen TCG Büyükada, silahlı insansız hava araçları, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi Umtas, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı muharebe iş makinesi Kunduz, 203 milimetrelik obüs ile ağır yük helikopterleri CH-47 Chinook görevlerini başarıyla tamamladı.

Tatbikatta 950'si katılımcı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 personel görev alırken, etkinliği izlemek için ise 38 ülkeden 65 gözlemci hazır bulundu.

Kaynak: AA