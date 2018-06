Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

24 Haziran Pazar günü yaklaşık 55 milyon seçmen oy kullanacak.

Seçmenler daha önce referandumla onaylamış olduğu yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek.

Milli İrade Platformu da seçim öncesi bir bildiri yayımladı, A'dan Z'ye Türkiye'nin geldiği noktayı anlattı.

"Sandıkta özgür irade konuşacak"

Platform paralel devlet yapılanmasına karşı kuruldu. 300 sivil toplum kuruluşunun (STK) desteği ve milyonlarca üyesiyle yoluna devam ediyor.

Bildirisinde ise Türk milletinin çok partili döneme geçtiğinden beri seçimlerde hür iradesiyle adayını seçtiğinden bahsetti.

"İstikrarla güçlendi ve büyüdü"

Kuruluş, Türkiye'nin birçok dünya devletine örnek olduğunu ve parmakla gösterilecek hale geldiğini anlattı.

Halk demokratik tercihleriyle seçtiği hükümetler sayesinde ülke özellikle son yıllarda istikrarlı bir şekilde yönetildi ve büyüdü.

"Türkiye artık çekim ve güç merkezi"

Milli İrade Platformu, Türkiye'nin birçok alanda yaptığı yatırımlarını da ele aldı.

"Sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim, savunma sanayi gibi birçok alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde hem ekonomik hem de siyasi bir çekim ve güç merkezi olmuştur. Gönül coğrafyamızla köprüler kurulmuş ve kadim medeniyetimizle ilişkilerimiz geliştirilmiştir."

"Milli beka mücadelesi"

Son on yılda ülke içindeki ve dışarıdaki şer odaklarının sinsi engelleme ve darbe girişimlerine rağmen ilerlemenin hızla sürmesi de bildiride anlatıldı.

"Ülkenin bekasına kasteden planlar bozulmuş suçlulara hak ettikleri cezalar verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Devletin varlığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan kuşatmalara ve örtülü savaş haline rağmen; bir ülkenin kılcal damarları olan Sivil Toplum Örgütleri hem hukuki manada hem de faaliyet alanında, eski dönemlerle kıyaslanmayacak derecede destek görmüştür."

"Yasaklar, engeller kalktı"

Platform başörtüsü takmak isteyenlerin 28 Şubat'ta yaşadığı zorluklara, okullarda ve resmi dairelerde dayatılan yasaklara da değindi.

"Halkın dînî ve manevî değerlerini ifade edebilmesi ve yaşaması konusunda engellemeler ortadan kaldırılmıştır. İmam-Hatip okulları, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda açılmış ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin daha önceki hükümetler döneminde engellenen hakları tekrar kendilerine tanınmıştır. Kuran-ı Kerim eğitimi ile ilgili kısıtlamalara son verilmiştir. 28 Şubat'ın mağdurlarında açtığı yaralar sarılmış ve milletimizin yaşadığı toplumsal travma bertaraf edilmiştir."

"Coğrafyada her görüşe yer var"

Milli İrade Platformu toplumdaki herkesin düşüncelerini yüksek sesle anlattığı görüşünde.

"Toplumun farklı kesimlerinde bulunan her vatandaş, hakaret ve nefret içermeden kendi düşüncesini her türlü iletişim vasıtalarıyla ifade etmiştir. Yine her fikir ve düşünce; teröre ve şiddete yönelmediği müddetçe örgütlenme ve faaliyette bulunma özgürlüğünü rahatlıkla hayata geçirmiştir."

"Bir kez daha devam diyeceğiz"

İşte tüm bu gelişmelere teşekkür etmek için yüzlerce STK ve milyonlarca üyesiyle Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verecek.

"Yarım kalan yatırımların tamamlanması, eksiklerin giderilmesi ve ülkemizin her sahada daha da ileriye götürülmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğinde çalışmalarını devam ettiren AK Parti kadrolarına halkımızın destek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. İstikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana irademizi sandığa yansıtacak, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde bir kez daha devam diyeceğiz."

Kaynak: TRT Haber