Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Manisa genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada Ege'de bu gece ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı vurgulanarak, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve gece saatlerinden itibaren Manisa il geneliyle İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının bu gece yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

İzmir kent merkezine de kar yağacak

Açıklamada kar yağışının cumartesi sabahı İzmir kent merkezinde de görülebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının şehir merkezinin özellikle rakımı yüksek ve denizden uzak yerlerinde örtü oluşturabileceği tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma, don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji daha önce yaptığı uyarıda Ege'de Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havanın etkisiyle beş günlük periyotta hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece altında seyredeceğini bildirmişti.

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi.

Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli yağışın, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının, zamanla Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olarak, 7 Ocak Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yer yer tipi şeklinde meydana gelebilecek yoğun kar yağışıyla birlikte, kuvvetli buzlanma ve don olayının beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA