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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara Bölgesi için gök gürültülü ve çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Trakya'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: yağış, trakya, sağanak, Marmara
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