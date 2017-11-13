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Buradasınız : » » Meteoroloji'den iki kente 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den iki kente 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. İller, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve hortuma karşı uyarıldı.

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Meteorolojiden iki kente çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise öğle saatlerinden sonra artarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış
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