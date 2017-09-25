Meteoroloji'den bu illerimize sağanak uyarısı!

Edirne'de akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akşam saatlerinden sonra etkili olması ve metrekareye 21 ile 50 kilogram düşmesi beklenen yağışın çarşambaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenildiği belirtilerek, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'de salı ve çarşamba günleri için beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, şehrin doğusunda çok kuvvetli, il genelinde aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın aynı günlerde Tekirdağ'da da il genelinde aralıklarla kuvvetli olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.