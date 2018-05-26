Meteoroloji’den Ankara'nın 5 ilçesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.30'a kadar Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Ankara radarından alinan son bilgilere göre onumuzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nin Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayas ve Gudul Ilcelerinde Kuvvetli Gok Gurultulu Saganak Yagis beklendiginden meydana gelebilecek ani sel, su baskini, yildirim ve doluya karşı dikkatli olunmalı. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 26 Mayıs 2018

Ayrıca meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA