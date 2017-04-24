  • 24 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.614
    EURO 3.918
  • BIST 93157.25
    ALTIN 147.716
Buradasınız : » » Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarında 6-8 derece, gündüz sıcaklıklarında 3-4 derecelik düşüş beklenen bölgede, güney ve güneybatıdan esen rüzgarların gece saatlerinde kuzeybatıya dönmesi ve kuvvetli esmesi, zaman zaman da şiddetini artırması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar ile yetkililer çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Etiketler: meteoroloji, Fırtına, don, buzlanma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER