Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarında 6-8 derece, gündüz sıcaklıklarında 3-4 derecelik düşüş beklenen bölgede, güney ve güneybatıdan esen rüzgarların gece saatlerinde kuzeybatıya dönmesi ve kuvvetli esmesi, zaman zaman da şiddetini artırması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar ile yetkililer çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.