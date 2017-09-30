Meteoroloji'den 3 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi.

Sakarya ve çevresindeki yağışların ise gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Yalova ve çevresindeki sağanağın da gece saatlerinden itibaren ve pazar günü kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.