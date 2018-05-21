Meteoroloji 5 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Hava sıcaklığının 2-3 derece azalması beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Söz konusu 5 ilde beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek dolu, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA