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Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu

Mersin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersindeki FETÖ/PDY operasyonu

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, örgüte ait kurumlarda sigorta kayıtlarının olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu tespit edilen 21 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların 20'sinin terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

Etiketler: Mersin, fetö, PDY
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