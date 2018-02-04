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Buradasınız : » » Mersin'de 'drone'lu uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de 'drone'lu uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu tacirleri tarafından ormanlık alana gizlenen 98 kilo esrar, drone ve narkotik köpeği yardımıyla bulundu.

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Mersinde dronelu uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Getirilen uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgede arama yaptı.

Arama çalışmalarını drone ve narkotik köpeği ile sürdüren ekipler, uyuşturucuyu, uzun uğraşlar sonucu çuvallar içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş halde buldu.

Yapılan incelemede, 19 çuval içerisinde 98 kilo esrar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturcu operasyonu, Mersin, drone
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